Tickets voor voetbal en atletiek het populairst voor Spelen

Voor de Olympische Spelen van Parijs van komende zomer zijn tot nu toe 7,6 miljoen tickets verkocht. Dat meldt het organisatiecomité. De meeste vraag is er voor kaartjes voor de voetbalwedstrijden en atletiek, sporten die ook in grote stadions plaatsvinden. De meeste kaarten zijn in handen van inwoners van Frankrijk. Qua interesse bezet Nederland vooralsnog de vijfde plaats.

Na sportliefhebbers uit het gastland zijn Britten de grootste afnemers, gevolgd door fans uit de Verenigde Staten en Duitsland. Na Nederland volgt België. Achter voetbal en atletiek is de interesse het grootst voor basketbal, volleybal, rugby sevens en handbal. De Olympische Spelen beginnen op 26 juli.

Voor de Paralympics (vanaf 28 augustus) zijn inmiddels 800.000 kaarten verkocht.