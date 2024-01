Tabilo en Daniel houden Fils en Shelton uit finale in Auckland

De finale van het ATP-toernooi van Auckland gaat zaterdag tussen de Chileen Alejandro Tabilo en Taro Daniel uit Japan. Zij hielden in Nieuw-Zeeland respectievelijk de favorieten Arthur Fils en Ben Shelton uit de eindstrijd.

Qualifier Tabilo was met 6-2 7-5 te sterk voor de Fransman Fils, die als zesde geplaatst was. Daniel verraste de als eerste geplaatste Amerikaan Shelton met 7-5 7-6 (9).

Tabilo had in de tweede ronde Botic van de Zandschulp verslagen. Hij is de nummer 82 van de wereld en moest eerst kwalificaties spelen in de Nieuw-Zeelandse stad.

Het toernooi van Auckland geldt als laatste voorbereidingstoernooi voor de Australian Open. Dat grandslamtoernooi begint zondag.