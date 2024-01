Van de Zandschulp speelt zondag eerste duel in Rod Laver Arena

Tennisser Botic van de Zandschulp speelt in de nacht van zaterdag op zondag op de Australian Open de eerste wedstrijd in de Rod Laver Arena. Hij neemt het in de openingsronde op tegen de Italiaan Jannik Sinner, de nummer 4 van de wereld en een van de titelkandidaten.

De wedstrijd begint om 02.00 uur Nederlandse tijd. Het is het eerste duel dat tijdens de aanstaande editie op het centercourt wordt gespeeld.

In de avondsessie, die om 09.00 uur Nederlandse tijd aanvangt, neemt titelhouder Novak Djokovic het op tegen de Kroaat Dino Prizmic. Ook Aryna Sabalenka, vorig jaar winnares bij de vrouwen, komt in de Australische avond in actie.

Ook Jesper de Jong maakt op de openingsdag zijn opwachting. De debutant op grandslamniveau neemt het op baan 17 op tegen de Argentijn Pedro Cachín. De Jong speelt de tweede wedstrijd van de dag.

De Australian Open begint voor het eerst op zondag. Normaal gesproken vangt het eerste grandslamtoernooi op maandag aan.