Shorttracksters Velzeboer en Van Oorschot vallen in finale van EK

Xandra Velzeboer en Diede van Oorschot hebben naast een medaille gegrepen op de 1500 meter bij de EK shorttrack in het Poolse Gdansk. Ze kwamen allebei ten val in de finale.

De 22-jarige Velzeboer smakte tegen het ijs nadat haar Belgische concurrente Hanne Desmet vlak voor haar was uitgegleden. De twee jaar jongere Van Oorschot verloor even later eveneens haar evenwicht.

Het goud ging naar de Italiaanse Elisa Confortola, die profiteerde van de valpartijen van drie concurrentes. De Italiaanse Gloria Ioriatti eindigde als tweede, vlak voor de Hongaarse Rebeka Sziliczei.

Van Oorschot kwam teleurgesteld als vijfde over de finish. Velzeboer werd zesde.