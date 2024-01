Kansloze nederlaag Murray in eerste ronde Australian Open

Andy Murray heeft in de openingsronde van de Australian Open een kansloze nederlaag geleden. De vijfvoudig finalist in Melbourne pakte slechts acht games tegen de Argentijn Tomás Martín Etcheverry. Het werd 6-4 6-2 6-2 voor de nummer 30 van de plaatsingslijst.

Na 2 uur en 24 minuten maakte Etcheverry het af op zijn tweede wedstrijdpunt, na een misser van Murray. De 36-jarige Schot, die er geen geheim van maakt dat hij niet nog jaren doorgaat met tennissen, verliet ondanks de nederlaag met een staande ovatie en onder luid applaus de baan.

Murray haalde tussen 2010 en 2016 vijf keer de eindstrijd op de Australian Open, maar hij veroverde er geen enkele keer de titel. De afgelopen jaren vielen zijn resultaten op het eerste grandslamtoernooi van het jaar tegen. Hij is momenteel de nummer 44 van de wereld.

Eerder op de dag werd oud-kampioen Stan Wawrinka uitgeschakeld. Hij verloor in vijf sets van de Fransman Adrian Mannarino. Novak Djokovic, tienvoudig kampioen, is daardoor de enige voormalig winnaar van het toernooi die nog actief is.