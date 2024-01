Voormalig wereldkampioen polsstokhoogspringen Shawn Barber is op 29-jarige leeftijd overleden. Dat meldt zijn management op Instagram. De Canadees kampte met gezondheidsproblemen.

Barber werd in 2015 in Beijing wereldkampioen. Een jaar later eindigde hij in de olympische finale teleurstellend als tiende. Hij mocht toen deelnemen, ondanks een positieve test op cocaïne. Hij zou het verboden middel binnen hebben gekregen na een vrijpartij met een vrouw, die aan de harddrugs had gezeten.