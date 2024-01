Den Haag, Arnhem en Apeldoorn speelsteden EK beachvolleybal

Het eerder aan Nederland toebedeelde Europees kampioenschap beachvolleybal vindt plaats in de steden Den Haag, Arnhem en Apeldoorn. Het toernooi begint vrijwel meteen na de Olympische Spelen op dinsdag 13 augustus en duurt tot en met zondag 18 augustus.

Het wordt de vierde keer dat het EK beachvolleybal in Nederland wordt gespeeld. De laatste keer, in 2018, waren Den Haag, Apeldoorn, Rotterdam en Utrecht de locaties van het toernooi dat bij de vrouwen werd gewonnen door Sanne Keizer en Madelein Meppelink. In 2022 vond het WK volleybal voor vrouwen in Nederland plaats.

De speelsteden werden donderdag bekendgemaakt op Sportcampus Zuiderpark in Den Haag in aanwezigheid van toernooidirecteur en voormalig topvolleyballer Bas van de Goor. De halve finales en finales worden gespeeld op het strand van Scheveningen.