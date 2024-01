Medvedev in nachtpartij in vijf sets langs Ruusuvuori

De Russische tennisser Daniil Medvedev is in de tweede ronde van de Australian Open ontsnapt aan uitschakeling. De nummer 3 van de wereld won in vijf sets van de Fin Emil Ruusuvuori: 3-6 6-7 (1) 6-4 7-6 (1) 6-0. De partij was pas rond 03.40 uur plaatselijke tijd afgelopen.

De 27-jarige Medvedev stond in 2021 en 2022 in de finale. Vorig jaar verloor hij al in de derde ronde, van de Amerikaan Sebastian Korda. Nu neemt hij het in de derde ronde op tegen de Canadees Félix Auger-Aliassime.

Medvedev verloor in de eerste set zijn eerste servicegame en kwam die achterstand niet meer te boven. De tweede set ging alle kanten op, met in totaal vier breaks. In de tiebreak liep Ruusuvuori snel uit naar een 5-0-voorsprong en die gaf hij niet meer uit handen.

De Rus toonde veerkracht, pakte de derde set en ook de vierde set, al was Ruusuvuori bij een 5-4-voorsprong slechts enkele punten verwijderd van een verrassende zege. Medvedev smeet even daarvoor uit frustratie nog met zijn racket.

Na een simpel gewonnen tiebreak door Medvedev was het verzet van de nummer 53 van de wereldranglijst gebroken. Ruusuvuori liet zich bij een 3-0-achterstand in de vijfde set nog behandelen aan zijn rechterschouder, maar tevergeefs. Na 4 uur en 23 minuten op de baan kon Medvedev opgelucht ademhalen.