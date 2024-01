Sinner dendert door naar vierde ronde Australian Open

Jannik Sinner heeft met een indrukwekkend optreden opnieuw onderstreept dat hij kandidaat is voor de eindzege in de Australian Open. De als vierde geplaatste Italiaan was in de derde ronde van het grandslamtoernooi in Melbourne veel te sterk voor zijn Argentijnse tegenstander Sebastián Báez. Sinner won in drie sets: 6-0 6-1 6-3. De partij duurde minder dan twee uur.

De 22-jarige Italiaan had eerder in het toernooi twee Nederlanders uitgeschakeld in drie sets. In de eerste ronde versloeg hij Botic van de Zandschulp met duidelijke cijfers (6-4 7-5 6-3), in de tweede ronde gaf hij Jesper de Jong nauwelijks een kans (6-2 6-2 6-2). Ook Báez had geen antwoord op de zuivere passeerslagen van Sinner. De Italiaan sloeg 34 winners en brak in de partij zeven keer de servicegame van zijn tegenstander.

In de vierde ronde is Karen Chatsjanov zijn tegenstander. De als vijftiende geplaatste Rus won in de derde ronde in vier sets van de Pool Tomas Machac: 6-4 7-6 (4) 4-6 7-6 (5).

De Griek Stefanos Tsitsipas, die als zevende is geplaatst in Melbourne, kende in de derde ronde weinig problemen met de Fransman Luca Van Assche. Tsitsipas won in drie sets en gunde zijn tegenstander zeven games: 6-3 6-0 6-4. In de vierde ronde neemt de Griek het op tegen de Amerikaan Taylor Fritz, die in vier sets afrekende met de Hongaar Fabian Maroszan: 3-6 6-4 6-2 6-2.