Veteraan Sainz (61) heeft vierde eindzege Dakar Rally binnen

Carlos Sainz heeft zijn vierde eindzege in de Dakar Rally bij de auto’s binnen. De 61-jarige Spanjaard, de vader van Formule 1-coureur Carlos Sainz, ging in de twaalfde en laatste klassementsproef van de woestijnrally in Saudi-Arabië niet meer voluit. Zijn voorsprong in het algemeen klassement bedroeg voor aanvang van de 175 kilometer lange proef naar Yanbu al ruim een uur en kwam niet in gevaar.

Sainz is de oudste winnaar in de Dakar Rally. Hij won eerder de edities van 2010, 2018 en 2020. De Dakarveteraan leverde wel het Duitse automerk Audi zijn eerste eindzege. Sainz voerde vanaf de zesde etappe het klassement aan en moest hard werken om de Franse rallycoryfee Sébastien Loeb van zich af te houden. Toen Loeb donderdag in de voorlaatste etappe lange tijd stilstond in de woestijn met pech, wist Sainz zich al verzekerd van de eindoverwinning.

Loeb haalde in de laatste etappe nog wel een beetje zijn gram door zijn vijfde ritzege te pakken. Hij was veruit de snelste in de proef met 5 minuten voorsprong op de Belg Guillaume de Mévius. De negenvoudig wereldkampioen rallyrijden moest zich tevreden stellen met de derde plaats in de eindstand op 1 uur en 25 minuten van Sainz. De Mévius eindigde als tweede op 1.20 uur.

De Tsjech Martin Macik schreef de Dakar Rally bij de trucks op zijn naam. Van spanning was al geen sprake meer in de laatste etappe, want Macik had al bijna twee uur voorsprong op zijn eerste achtervolger in het algemeen klassement, zijn landgenoot Ales Loprais.

Loprais won de laatste etappe voor een andere Tsjech, Jaroslav Valtr. Janus van Kasteren, de eindwinnaar van vorig jaar, reed naar de derde plaats in de proef. Van Kasteren eindigde dit jaar als vierde. Nog achter Mitchel van den Brink, die met een achterstand van 4 uur en 29 minuten op de derde trede van het podium belandde.