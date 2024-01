Bondscoach Belgische veldrijders: Van der Poel de man op WK

Mathieu van der Poel is ook bij de Belgen de grote favoriet op het WK veldrijden, over een kleine twee weken in het Tsjechische Tabor. “We hoeven er niet omheen te draaien. Van der Poel kan en zal waarschijnlijk de man worden in Tabor”, zei de Belgische bondscoach Sven Vanthourenhout bij de presentatie van zijn WK-selectie. Bij afwezigheid van drievoudig wereldkampioen Wout van Aert zijn Eli Iserbyt, Thibau Nys en Michael Vanthourenhout de kopmannen bij de Belgen.

“Mathieu heeft zelf ook gezegd dat het WK het hoogtepunt van zijn veldritseizoen moet worden”, vertelde Vanthourenhout maandag bij de voorstelling van zijn selectie. “Maar we hebben in Benidorm gezien dat een cross nog altijd gereden moet worden. Er is altijd een kans en dan moeten we klaar zijn om die te grijpen.”

Van der Poel, die in Tabor aast op zijn zesde wereldtitel, won deze winter tien van de elf crossen waar hij aan de start stond. Alleen zondag greep hij in de wereldbekerveldrit van Benidorm na pech en een technisch foutje naast de zege. Van Aert won en sloot daarmee zijn veldritseizoen af. Hij gaat zich richten op het wegseizoen.

“In principe is de kans dat er iets gebeurt heel klein, en wij wensen niemand pech toe”, benadrukte Vanthourenhout. “Ik heb daarvoor veel te veel respect voor de atleet die Van der Poel is. Maar als het gebeurt, moeten we er klaar voor zijn.” Met Belgisch kampioen Iserbyt, Nys en Europees kampioen Vanthourenhout heeft België volgens de bondscoach wel drie renners die kunnen meestrijden voor het podium in Tabor. “Eli is volgens mij aan een fantastisch seizoen bezig. Michael laat flitsen zien die altijd van een heel hoog niveau zijn en met Thibau weet je het nooit.”