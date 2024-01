Nadal maakt mogelijk over kleine maand rentree op tennisbaan

Het lijkt erop dat Rafael Nadal over een kleine maand in Qatar zijn rentree maakt op de tennisbaan. De organisatoren van het ATP-toernooi van Doha, dat van 19 februari tot en met 24 februari duurt, hebben laten weten dat de 37-jarige Spanjaard op de deelnemerslijst staat.

De 22-voudig grandslamkampioen maakte begin deze maand na bijna een jaar blessureleed zijn rentree in het Australische Brisbane, maar raakte in de kwartfinales opnieuw geblesseerd. Door een scheurtje in een spier moest Nadal vervolgens afzeggen voor de Australian Open, het eerste grandslamtoernooi van het jaar.