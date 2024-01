Scorende debutant Becker helpt Sociedad naar halve finale beker

Real Sociedad is doorgedrongen tot de halve finale van de Spaanse beker. De nummer 6 van La Liga won in Vigo met 2-1 van RC Celta. Surinaams international Sheraldo Becker maakte in zijn debuutwedstrijd een van de treffers van Real Sociedad.

Becker verruilde vorige week 1. FC Union Berlin voor Real Sociedad. De 28-jarige Amsterdammer stond tegen Celta in de basis. Hij maakte in de 66e minuut de 2-0 na een snelle uitbraak. Mikel Oyarzabal had al in de 2e minuut voor de openingstreffer gezorgd. Luca de la Torre maakte pas in de blessuretijd de 2-1 voor Celta.