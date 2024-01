2Primeur Beune met goud op 3000 meter in Salt Lake City

Schaatsster Joy Beune heeft bij de wereldbekerwedstrijden in Salt Lake City de 3000 meter gewonnen. De 24-jarige schaatsster kwam tot een persoonlijk record van 3.56,86 en boekte haar eerste individuele wereldbekerzege. Irene Schouten reed naar het zilver en Valérie Maltais uit Canada naar het brons.

Beune ging snel van start en nam daarmee een grote marge vergeleken met de tussentijden van Schouten, die in de rit ervoor tot 3.58,20 was gekomen. In de slotronden kreeg ze het lastig, maar ze bleef de tijd van Schouten voor. De olympisch kampioene had haar rondetijden in de rit tegen de Chinese Binyu Yang al snel zien oplopen. Schouten bleef heel ruim boven haar eigen Nederlands record van 3.52,89.

Europees kampioene Groenewoud bleef ook ver van de tijd van Beune. Ze bleef haar tegenstandster Ivanie Blondin net voor, maar moest toezien hoe Maltais haar in de slotrit met 3.59,71 nog net van het podium reed.