Medvedev ten koste van Zverev naar finale Australian Open

Daniil Medvedev heeft de finale bereikt op de Australian Open. De Russische tennisser was in een lange vijfsetter net te sterk voor de Duitser Alexander Zverev: 5-7 3-6 7-6 (4) 7-6 (5) 6-3. In de finale neemt Medvedev het op tegen Jannik Sinner. De Italiaan versloeg in zijn halve finale de Servische titelverdediger Novak Djokovic.

Medvedev (27) stond vijf keer eerder in de finale van een grandslamtoernooi. Een keer leverde hem dat de winst op: in 2021 op de US Open. De Rus is de nummer 3 van de plaatsingslijst in Melbourne. Zverev was daarop als zesde gerangschikt.