Tennisser Bopanna (43) verovert met Ebden eerste grandslamtitel

Rohan Bopanna uit India heeft samen met de Australiër Matt Ebden het mannendubbelspel van de Australian Open gewonnen. De als tweede geplaatste tennissers waren in de finale met 7-6 (0) 7-5 te sterk voor de Italianen Simone Bolelli en Andrea Vavassori.

De 43-jarige Bopanna is de oudste winnaar van een grand slam bij de mannen ooit. Het was het zijn eerste grandslamtitel in het dubbelspel, Ebden (36) was in 2022 al de beste op Wimbledon.

Bopanna voert vanaf maandag de wereldranglijst aan bij de dubbelspelers. Hij is bovendien de oudste lijstaanvoerder bij de mannen.

In 2022 vormde Bopanna een vast duo met Matwé Middelkoop. Ze haalden toen de laatste vier op Roland Garros.