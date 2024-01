Van Gerwen klopt Littler en wint Dutch Darts Masters

Darter Michael van Gerwen heeft voor de zesde keer de Dutch Darts Masters op zijn naam geschreven. De 34-jarige Brabander deed dat door dartssensatie Luke Littler uit Engeland in de finale te verslaan met 8-6 in legs.

In de finale in de Maaspoort in Den Bosch ging het tot 6-6 gelijk op tussen ‘Mighty Mike’ en de ondertussen 17-jarige Littler. Van Gerwen won daarna zijn leg en sloeg toe in de leg die Littler was begonnen door 85 uit te gooien.

Voor Van Gerwen is het de zesde keer dat hij de Dutch Darts Masters wint. Hij deed dat eerder vijf keer op rij van 2014 tot en met 2018.