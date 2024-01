Van Gerwen klopt Littler en wint Dutch Darts Masters

Darter Michael van Gerwen heeft voor de zesde keer de Dutch Darts Masters op zijn naam geschreven. De 34-jarige Brabander deed dat door dartssensatie Luke Littler uit Engeland in de finale te verslaan met 8-6 in legs.

In de finale in de Maaspoort in Den Bosch ging het tot 6-6 gelijk op tussen ‘Mighty Mike’ en de ondertussen 17-jarige Littler. Van Gerwen won daarna zijn leg en sloeg toe in de leg die Littler was begonnen door 85 uit te gooien.

Voor Van Gerwen is het de zesde keer dat hij de Dutch Darts Masters wint. Hij deed dat eerder vijf keer op rij van 2014 tot en met 2018. Het is ook de eerste seizoenszege voor van Gerwen. Een week eerder verloor hij de finale op de Bahrain Darts Masters van Littler.

Op weg naar de finale versloeg Van Gerwen landgenoten Raymond van Barneveld (6-5) en Gian van Veen (7-4). Littler nam sportieve revanche op Luke Humphries die hem had verslagen in de WK-finale. Daarna versloeg Littler Gerwyn Price.

“Ik denk dat ik een goede wedstrijd heb gespeeld en elke keer dat ik toe moest slaan, deed ik het”, zei Van Gerwen bij Viaplay. “Ik deed vandaag alles goed wat ik vorige week niet deed. Elke keer dat ik hem onder druk moest zetten, lukte dat. En als je de goede finishes op de juiste momenten gooit, dan kun je hem pijn doen.”