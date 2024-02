Basketballer Durant keert met Suns succesvol terug bij Nets

Kevin Durant heeft met Phoenix Suns van zijn oude club Brooklyn Nets in de NBA gewonnen. De 35-jarige basketballer had met 33 punten een aardig aandeel in de zege.

Durant speelde op 8 januari vorig jaar zijn laatste wedstrijd voor de Nets. Niet alle fans van die club zijn blij met het vertrek van de speler die met Golden State Warriors tweemaal kampioen van de NBA werd. Durant werd af en toe uitgefloten tijdens het duel in Brooklyn.

Phoenix Suns handhaaft zich voor de zege in de subtop van de Western Conference, die wordt aangevoerd door Minnesota Timberwolves. Die lijstaanvoerder rekende af met Dallas Mavericks: 121-87. Karl-Anthony Towns maakte 29 punten voor de winnende ploeg. Dallas Mavericks speelde zonder de geblesseerde sterspelers Luka Doncic en Kyrie Irving.