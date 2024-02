Schaatsster Takagi klopt Kok en Grevelt op 1000 meter in Quebec

Schaatsster Femke Kok heeft bij de wereldbekerwedstrijden in Quebec in Canada zilver veroverd op de 1000 meter. De 23-jarige Friezin moest alleen de Japanse Miho Takagi voor zich dulden. Het brons ging naar Isabel Grevelt.

Takagi, die eerder vrijdag al in actie kwam op de 3000 meter in de B-groep en daar won met 4.07,43, dook met een baanrecord van 1.14,19 onder de tijden van Kok en Grevelt.

Grevelt had in de rit tegen Marrit Fledderus met 1.15,72 als eerste het baanrecord van Ivanie Blondin verbeterd op de Canadese baan. Kok dook daar met 1.15,07 onder, maar de Japanse was daarna 0,88 sneller.

Naomi Verkerk werd met 1.16,60 zevende. Helga Drost finishte als negende met 1.16,72. Marrit Fledderus werd met 1.17,21 veertiende.

Takagi wint ook de wereldbeker op de 1000 meter. Haar grootste concurrente voor de eindzege, de Amerikaanse Kimi Goetz, deed niet mee in Quebec. De Japanse heeft 348 punten, Goetz 307.

Regerend wereldkampioene op de kilometer Jutta Leerdam en land- en ploeggenote Antoinette Rijpma-de Jong ontbreken ook bij de wereldbekerwedstrijden in Quebec. Zij geven de voorkeur aan een trainingsblok met het oog op de WK afstanden die van 15 tot en met 18 februari worden gehouden in Calgary.