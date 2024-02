Van der Poel ziet zwaarder WK-parcours dan verwacht in Tabor

Mathieu van der Poel gaat een gooi doen naar zijn zesde wereldtitel veldrijden op een parcours dat zwaarder is dan verwacht. Dat liet de titelverdediger via zijn ploeg Alpecin-Deceuninck weten vanuit Tabor, de Tsjechische plaats waar hij in 2015 voor het eerst wereldkampioen werd.

Van der Poel verkende het parcours zaterdagochtend, kort voor de wedstrijd van de juniorvrouwen. “Ik ben blij dat ik een paar rondjes heb gereden, want het parcours is echt anders dan verwacht. Dit is echt veldrijden, veel moeilijker dan oorspronkelijk gedacht en verwacht”, meldde Van der Poel, die deze winter twaalf van de dertien wedstrijden waar hij aan de start stond won.

Na zijn titel in Tabor, waar hij de jongste wereldkampioen veldrijden ooit werd, veroverde Van de Poel nog regenboogtruien op de WK’s van 2019, 2020, 2021 en 2023. Een volgende succes lijkt aanstaande. “Ik denk dat het een eerlijk parcours is, waar normaal gesproken de renner met de beste benen wereldkampioen wordt. Ik voel me goed en kijk nu al uit naar de wedstrijd van morgen”, aldus Van der Poel.