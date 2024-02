Feyenoord mist geschorste Giménez in halve finale KNVB-beker

Santiago Giménez mist de halve finale van Feyenoord in de KNVB-beker. De spits kreeg zijn tweede gele kaart van het bekertoernooi in de gewonnen kwartfinale tegen AZ (2-0). Hij werd in de vorige ronde ook al bestraft tegen PSV.

“Het klopt dat we Giménez moeten missen”, zei Slot. “Maar we hebben Ayase Ueda ook terug. Dat is ook een uitstekende spits. Hij viel net ook goed in tegen AZ. Hij werkte hard en hield de bal soms goed bij zich.”

Feyenoord wordt zaterdag tijdens een loting aan een tegenstander voor de halve finale gekoppeld. NEC en SC Cambuur en FC Groningen of Fortuna Sittard zijn de mogelijke tegenstanders.