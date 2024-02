Waterpolosters op WK ook veel te sterk voor Brazilië

De Nederlandse waterpolosters hebben hun derde en laatste groepswedstrijd bij de WK in Doha met ruime cijfers gewonnen. De regerend wereldkampioen kwam tegen Brazilië uit op 27-5 na periodestanden van 7-1 4-1 7-2 en 9-1

Nederland verloor eerder van olympisch kampioen Verenigde Staten (10-8) en was daarna veel te sterk voor Kazachstan: 27-4. Als tweede in de groep neemt de ploeg van bondscoach Evangelos Doudesis het nu zaterdag in een tussenronde op tegen China. Inzet is dan een plaats in de kwartfinales, waarin vermoedelijk Hongarije de tegenstander is.

Doudesis gaf Maartje Keuning, Vivian Sevenich en Iris Wolves rust. Op aangeven van Maxine Schaap was Bente Rogge na twee minuten verantwoordelijk voor de eerste treffer. Nadat Brigitte Sleeking kort erna de voorsprong verdubbelde was Oranje los en liep de ploeg snel weg bij de Braziliaanse vrouwen.

Na een iets minder productief tweede kwart werd de score in de tweede helft van de partij verder opgevoerd. Sleeking, Simone van de Kraats en Kitty-Lynn Joustra waren met ieder vijf doelpunten de topscorers aan Nederlandse kant. Verder scoorden Lieke Rogge (4), Sabrina van der Sloot (2), Nina ten Broek (2), Lola Moolhuijzen (2), Maxine Schaap en Bente Rogge.