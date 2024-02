Coureur Leclerc enthousiast over nieuwe Ferrari voor Formule 1

Charles Leclerc is tevreden met de nieuwe racewagen van Ferrari voor het nieuwe seizoen. De coureur uit Monaco hoopt dat hij de hegemonie van drievoudig wereldkampioen Max Verstappen van Red Bull kan doorbreken.

“De nieuwe auto ziet er geweldig uit”, zegt Leclerc in een korte video over de nieuwe SF-24 van het Italiaanse raceteam. “Dit is absoluut een stap voorwaarts. Dat merkte ik al in de simulator. Nu moeten we afwachten hoe de testen op het circuit van Bahrein uitpakken.”

Teambaas Frédéric Vasseur verwacht dat de nieuwe rode auto met geel-witte bekleding makkelijker te besturen is. “We moeten meer punten verzamelen”, stelt hij. “We moeten efficiënter zijn. Dat was vorig jaar zeker ons grootste probleem.”

Leclerc en Carlos Sainz zijn ook komend seizoen de coureurs van Ferrari. De Spanjaard maakt vervolgens plaats voor Lewis Hamilton, die volgend jaar overkomt van Mercedes. Het nieuwe seizoen van de Formule 1 begint op 2 maart in Bahrein.

Mercedes presenteert woensdag de racewagen voor het nieuwe seizoen. Verstappen en Red Bull doen dat donderdag.