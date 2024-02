Deense tennisser Rune in drie sets verder op ABN AMRO Open

De Deense tennisser Holger Rune heeft zich in drie sets geplaatst voor de tweede ronde van het ABN AMRO Open. De nummer 7 van de wereld ontdeed zich op het centercourt met 6-4 2-6 6-1 van Roman Safioellin.

Rune had het twee sets lang lastig met de Russische nummer 39 van de wereld. In de derde set overleefde hij vijf breakpoints bij 1-1, waarna hij de service van de Rus brak bij 2-1. Daarna was het verzet van Safioellin gebroken. Na een uur en 53 minuten benutte Rune zijn eerste wedstrijdpunt, na een gemiste backhand van zijn tegenstander.

De 20-jarige Rune is als derde geplaatst in Rotterdam. Vorig jaar deed Rune voor het eerst mee in Ahoy. Hij gaf toen in de tweede ronde op tegen Gijs Brouwer.

Rune nam begin dit jaar afscheid van twee van zijn coaches: Boris Becker en Severin Lüthi. De Deen wordt in Ahoy begeleid door zijn landgenoot Kenneth Carlsen.

De Kazach Aleksandr Sjevtsjenko is de volgende opponent van Rune.