Hockeysters boeken tiende zege in Pro League tegen India

De hockeysters hebben hun tiende wedstrijd op rij in de Pro League gewonnen. In Rourkela werd gastland India met het kleinst mogelijke verschil verslagen: 1-0. Felice Albers maakte de enige treffer.

Albers bracht Oranje in het goed gevulde Birsa Munda-stadion vlak voor de rust op voorsprong. Nadat ze ervoor al enkele malen dreigend was geweest, zorgde de 24-jarige hockeyster voor een treffer uit de rebound. Een schot van Elzemiek Zandee was nog gestopt door keepster Savita van India.

In het derde kwart zette India de favoriet onder druk. De ploeg van coach Janneke Schopman kreeg meerdere strafcorners, maar wist daaruit niet te scoren. In het vierde kwart konden ook de Nederlandse hockeysters kansen op een tweede treffer, onder meer via strafcorners, niet verzilveren, maar kwam de voorsprong ook niet meer in gevaar.

De hockeysters nemen het donderdag in Rourkela nog op tegen China. Die ploeg wordt geleid door voormalig Oranje-bondscoach Alyson Annan. China is op de komende Olympische Spelen in Parijs ook een van de tegenstanders van de regerend olympisch kampioen in de poulefase.