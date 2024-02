Hoge verwachtingen bij Norris over nieuwe McLaren

McLaren heeft op het Britse circuit Silverstone een auto in de vertrouwde kleuren (papaja-oranje en zwart) gepresenteerd voor het nieuwe seizoen in de Formule 1. De verwachtingen over de MCL38 zijn hoog, want met name coureur Lando Norris was de tweede helft van het vorige seizoen een gevaarlijke tegenstander van wereldkampioen Max Verstappen.

“We willen komend seizoen voortbouwen op dat momentum van vorig seizoen, maar weten ook dat we realistisch moeten zijn”, zei teambaas Andrea Stella. “Elk team zal zijn auto hebben verbeterd en dus zal de concurrentie groot zijn. We hebben een aantal vernieuwingen doorgevoerd, waarvan we bij de testraces in Bahrein pas echt zullen zien of we goed werk hebben verricht.”

Norris, die in januari een langjarige verbintenis sloot met McLaren, is hoopvol. “Ik heb er alle vertrouwen in dat we vooruitgang hebben geboekt, al zal dat pas echt duidelijk worden in Bahrein”, zei de 24-jarige Brit, die in het tweede deel van vorig seizoen zeven keer op het podium eindigde, waarvan zes keer op de tweede plaats.

Norris vormt net als vorig seizoen een koppel met de Australiër Oscar Piastri. Het nieuwe seizoen in de Formule 1 begint op 2 maart met de Grote Prijs van Bahrein.