De Nederlandse estafettezwemmers hebben een uitgelezen kans op een WK-medaille op de 4×100 meter wisselslag gemengd laten liggen. Maaike de Waard, Caspar Corbeau, Nyls Korstanje en Kira Toussaint werden na hun tweede plek in hun voorronde gediskwalificeerd na een technische fout van slotzwemster Toussaint. De strijd om de podiumplekken lag in Doha helemaal open, nadat Nederland op de afgelopen WK met een vierde plek de medailles net was misgelopen.

Van de twaalf Chinese, Australische en Amerikaanse medaillewinnaars van toen zijn er slechts drie ook in Doha weer bij. De rest heeft met het oog op de naderende Olympische Spelen besloten de wereldkampioenschappen over te slaan. China stuurde geen enkele medaillewinnaar van de gouden estafetteploeg. Nederland is wel met alle toppers in Qatar.