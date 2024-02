Yates wint ingekorte Ronde van Oman, Artz derde in slotrit

De Britse wielrenner Adam Yates heeft de Ronde van Oman op zijn palmares bijgeschreven. De renner van UAE Team Emirates greep de eindzege in de vijfdaagse rittenkoers door de slotetappe te winnen.

Yates achterhaalde vlak voor de top van de Jabal Al Akhdar de jonge Nederlander Huub Artz (Intermarch̩ РWanty) en soleerde naar de winst. De Tsjech Jan Hirt volgde als tweede op elf seconden. Artz, die als laatste vooraan was overgebleven uit een groepje renners dat al vroeg op avontuur was gegaan, finishte als derde op 29 seconden.

Yates reed zijn Nieuw-Zeelandse ploeggenoot Finn Fisher-Black, die als leider aan de slotrit was begonnen, op 44 seconden achterstand en dat was ruim voldoende voor de Brit om het algemeen klassement naar zijn hand te zetten.

De vijfde en laatste etappe was door de organisatie om veiligheidsredenen met bijna de helft ingekort. De afstand bedroeg nog maar 72 kilometer. De maatregel was het gevolg van de hevige regenval van de afgelopen dagen in het sultanaat.