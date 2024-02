Zwemmers vol onbegrip na diskwalificatie kansrijk estafetteteam

De Nederlandse estafettezwemmers zijn vol ongeloof na hun diskwalificatie op de voor hen kansrijke 4×100 wisselslag op de WK in Doha. Slotzwemster Kira Toussaint zwom bij haar vrije slag te lang op haar rug in plaats van buik, waardoor de wedstrijdleiding een streep zette door de tijd van Oranje in de voorronde. “Ik vind dit nergens op slaan”, reageerde Toussaint (29).

De rugslagspecialiste voelde zich na afloop schuldig, maar zei dat ze niets anders deed dan toen ze zondag met de zwemsters goud pakte op de 4×100 vrij. “En toen mocht het wel. Ik doe het al tien jaar zo. Ik ken de regel wel, maar het is vandaag niet in mijn hoofd voorbijgekomen. Er is ook niemand die dit vandaag tegen me gezegd heeft, maar ik ga niemand de schuld geven”, aldus Toussaint, die dinsdag al teleurstelde met de laatste plaats in de finale van de 100 meter rugslag.

De zwemploeg eindigde op dit nummer op de vorige WK als vierde, maar de medaillewinnaars van toen zijn in Doha met een veel zwakkere ploegen aanwezig. Nederland is er wel op volle sterkte en had hoge verwachtingen van het nummer.

Toussaint vindt het “heel erg”, maar had het zichzelf meer verweten als ze was gediskwalificeerd voor een te vroege start of als ze te lang onder water had gezwommen. “Dat zijn fouten waarvan je weet dat je het niet moet doen. Maar ook dit is mijn schuld, I guess. En we hadden hier zo’n goede medaillekans, dat maakt het extra zuur.”

Ook ploeggenoten Caspar Corbeau, Nyls Korstanje en Maaike de Waard spraken van een grote domper. “Dit is de domst mogelijke manier om gediskwalificeerd te worden. Ik wist niet eens dat het mogelijk was”, zei Corbeau, die de 4×100 wissel ook als een “heel belangrijk nummer” zag.

Op dit estafettenummer heeft Nederland richting de Olympische Spelen de grootste kans op een medaille. De Nederlandse vrouwen pakten in een slecht bezet deelnemersveld zondag in Doha al wel de wereldtitel op de 4×100 meter vrije slag, de eerste op het nummer sinds 2011.