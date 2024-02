Toussaint zwemt bij WK naar zevende plek op 50 meter rugslag

Kira Toussaint heeft niet kunnen verrassen met een WK-medaille op de 50 meter rugslag. De houdster van het Europees record had van alle finalisten de beste tijd staan (27,10), maar de 29-jarige zwemster is al een tijdje ver verwijderd van haar niveau van jaren geleden. In de finale in Doha zat er niet meer in dan de zevende plek (28,18).

De Amerikaanse Claire Curzan pakte het goud in 27,43, vlak voor Iona Anderson uit Australië (27,45). Ingrid Wilm uit Canada pakte het brons (27,61). Maaike de Waard miste de finale op één honderdste van een seconde.

Toussaint kent een wisselvallig toernooi. Op de 100 meter rugslag barstte ze na haar laatste plek in de finale in tranen uit, omdat ze veel meer van zichzelf had verwacht. Ook speelde het overlijden van haar oma mee. Op de 4×100 meter vrije slag pakte Toussaint met de estafettevrouwen in een zwak deelnemersveld al wel verrassend de wereldtitel op de openingsdag van het toernooi.

Ook voor de estafettevrouwen zat er niet meer in dan de zevende plek. Imani de Jong, Silke Holkenborg, Marrit Steenbergen en Janna van Kooten tikten op de 4×200 meter vrije slag aan na 7.55,84. China pakte het goud in 7.47,26.