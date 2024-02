Judoka Beurskens grijpt naast brons bij Grand Slam in Bakoe

Judoka Julie Beurskens heeft naast de bronzen medaille gegrepen bij de Grand Slam in Bakoe. De 19-jarige Nederlandse ging onderuit tegen Darja Bildodid uit Oekraïne in de wedstrijd om het brons. Eerder verloor ze ook al de halve finale in de gewichtsklasse tot 57 kilo.

Beurskens begon goed in Azerbeidzjan. Na twee overwinningen bereikte ze de kwarfinales, waarin ze verrassend won van Sarah-Léonie Cysique uit Frankrijk. De halve finale was daarna het eindstation.

De Canadees-Japanse Christa Deguchi won in diezelfde gewichtsklasse het goud. Zij versloeg Nora Gjakova uit Bosnië-Herzegovina in de finale.