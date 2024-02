Koolhof houdt bij laatste deelname hoop op eerste titel in Ahoy

Tennisser Wesley Koolhof heeft zich verzekerd van een plek in de halve finales van het dubbelspeltoernooi van het ABN AMRO Open. Samen met zijn Kroatische partner Nikola Mektic won hij met 6-3 7-6 (5) van de Oostenrijkers Alexander Erler en Lucas Miedler.

Koolhof (34) maakte eind vorig jaar bekend dat 2024 zijn laatste seizoen zou worden op de tour. Hij is de voormalig nummer 1 van de wereld en won vorig jaar Wimbledon. Met het winnen van een grandslamtoernooi bereikte hij zijn grootste doel.

“Maar het enige wat nog ontbreekt, is een ATP 500-titel”, zei Koolhof, die al zeventien titels achter zijn naam heeft staan. Hij won ook al drie masterstoernooien. “Het zou een beetje gek zijn om te stoppen met een grandslamtitel en zonder titel op een ATP 500, zoals in Rotterdam. Deze lijkt me heel mooi om te winnen, zeker omdat dit mijn thuistoernooi is en ik hier mijn eerste ATP-wedstrijd heb gespeeld. Mede daardoor zal het toernooi me altijd bijblijven.”

Koolhof en Mektic nemen het zaterdag in de halve eindstrijd op tegen titelhouders Ivan Dodig uit Kroatië en de Amerikaan Austin Krajicek, die als eersten geplaatst zijn.

Robin Haase en Botic van de Zandschulp zitten samen ook nog in het dubbelspel in Ahoy.