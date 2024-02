Hockeyers winnen dankzij strafcorners Janssen van Ierland

De hockeyers van Oranje hebben in de Pro League nipt van Ierland gewonnen: 2-1. Jip Janssen benutte namens de ploeg van bondscoach Jeroen Delmee twee strafcorners in Rourkela.

Matthew Nelson zette de Ieren na 12 minuten op voorsprong door raak te pushen uit een strafcorner. Enkele minuten later was het gelijk via Janssen, die zich in de 23e minuut opnieuw liet gelden met zijn grootste kwaliteit. In het derde en vierde kwart werd niet meer gescoord.

In de eerste wedstrijd van de trip naar India werd Ierland nog met ruime cijfers verslagen: 5-1. Daarna werd het 2-2 tegen India en 3-0 tegen Spanje. Voor het weekend gaf de ploeg van Delmee in Bhubaneswar nog een voorsprong uit handen tegen Australië. Oranje leidde met 3-0, maar verloor nog met 5-4.

Oranje gaat in de leiding in de Pro League, met vijf overwinningen in negen duels. De stand is echter vertekend omdat nummer 2 Australië, nog zonder puntenverlies, pas vier duels heeft gespeeld.