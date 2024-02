Roeiers testen olympische baan onder uitdagende omstandigheden

De Nederlandse roeiers hebben deze week hun eerste meters gemaakt op de olympische roeibaan van Parijs. Bondscoach Eelco Meenhorst bracht met 34 roeiers, verdeeld over tien boten, een tweedaags flitsbezoek aan het meer Vaires-sur-Marne ten oosten van Parijs waar eind juli de Olympische Spelen plaatsvinden.

Skiffeur Simon van Dorp keek dinsdagmiddag tevreden terug op de korte trainingsstage in het Stade Nautique. De zilverenmedaillewinnaar van de WK vorig jaar in Belgrado ondervond dat de omstandigheden op het Franse meer uitdagend kunnen zijn. “Maandag hadden we te maken met windkracht 4 en bij vlagen windkracht 6. Het tweede deel van de roeibaan is best wel open. Als dan wind van opzij komt en hoge golven ontstaan, kan de finish lastig worden. Het was goed om daar een beetje mee te oefenen. Bij de hoge golven heb ik wat stukjes op racetempo gedaan”, zei Van Dorp dinsdag in een telefonisch interview.

Van Dorp staat te boek als een technisch begaafde skiffeur. Zware omstandigheden met veel wind en golven kunnen in zijn voordeel zijn. “Ik kan redelijk goed omgaan met slecht water, maar dat kunnen meerdere roeiers zoals bijvoorbeeld de regerend olympisch kampioen Stefanos Douskos. Het is natuurlijk afwachten wat de omstandigheden in de zomer zullen zijn.”

De 26-jarige Amsterdammer vond het prettig om alvast kennis te maken met “de ins en outs van de baan en de gigantische trainingsfaciliteiten” rond het Stade Nautique. Maar een echt olympisch gevoel kreeg Van Dorp nog niet. “Het is hier nog heel rustig en een beetje kaal, de tribunes staan er nog niet.”

De 34-koppige roeiploeg sliep in hetzelfde hotel als waar de ploeg tijdens de Olympische Spelen verblijft. De roeibond heeft dit hotel, op tien kilometer van de roeibaan, verkozen boven een verblijf in het olympisch dorp op zo’n 50 minuten rijden.

Van Dorp kijkt uit naar zijn tweede deelname aan de Spelen. In 2021 maakte hij deel uit van de Holland Acht waarmee hij in Tokio als vijfde eindigde. Vorig jaar stapte hij over van de dubbelvier naar de skiff. Bij zijn WK-debuut in de smalle eenpersoonsboot verraste de Amsterdammer met een zilveren medaille. Van Dorp moest alleen de Duitse titelverdediger Oliver Zeidler voor zich dulden.

Met het oog op Parijs is zijn doelstelling helder. “Ik zet hoog in, ik ga voor olympisch goud”, stelde Van Dorp. “Ik voel dat ik steeds beter word in de skiff. Het is aan mij om zo hard mogelijk van A naar B te roeien.”