Tennisser Griekspoor slaat toernooi in Doha over

Tallon Griekspoor heeft zich op het laatste moment teruggetrokken voor het ATP-toernooi in Doha. De 27-jarige Nederlander is volgens zijn coach Kristof Vliegen nog niet volledig hersteld van zijn zware week in Rotterdam en kampt met problemen aan zijn onderrug.

Griekspoor speelde vorige week sterk op het ABN AMRO Open in Ahoy. In de halve finales moest hij zijn meerdere erkennen in de latere toernooiwinnaar Jannik Sinner uit Italië.

Griekspoor zou het dinsdag in de eerste ronde van het Qatar Exxon Mobile Open opnemen tegen de Fransman Hugo Grenier. De Duitser Maximilian Marterer neemt als ‘lucky loser’ de plek in van Griekspoor.