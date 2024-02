Van de Zandschulp verliest in eerste ronde Doha van Monfils

Botic van de Zandschulp is er niet in geslaagd de tweede ronde te bereiken van het ATP-toernooi van Doha. De Fransman Gaël Monfils was in twee sets te sterk voor de Veenendaler, die op het einde zijn emoties even niet onder controle had: 6-1 7-6 (9).

Van de Zandschulp verloor vorige week op het ABN AMRO Open van Rotterdam in de eerste ronde van de Italiaan Jannik Sinner, de latere winnaar.

In Doha speelde hij een kansloze eerste set, maar in de tweede set richtte Van de Zandschulp zich op. Hij liep uit naar een 5-2-voorsprong, maar liet daarna liefst vijf setpoints onbenut. Uit frustratie sloeg de Nederlander al een racket kapot.

Monfils, de nummer 68 van de wereld, sleepte er een tiebreak uit. Die ging tot 3-3 gelijk op, maar bij 6-3 had de Fransman drie matchpoints. Die pareerde Van de Zandschulp, die bij 7-6 zijn zesde setpoint kreeg en ook de zevende bij 8-7 niet benutte.

Van de Zandschulp werkte zich naar 9-8, maar had zichzelf even niet onder controle. Om onduidelijke reden sloeg hij de bal de tribunes in, met een strafpunt als gevolg. Niet veel later benutte Monfils bij 10-9 zijn vierde matchpoint.

Tallon Griekspoor besloot op het laatste moment af te zeggen voor het toernooi in Doha.