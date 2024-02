Productieve Verstappen veruit het snelst op eerste testochtend

Max Verstappen heeft op de eerste testdag voorafgaand aan het nieuwe Formule 1-seizoen een productieve ochtend gekend. De regerend wereldkampioen reed in zijn nieuwe Red Bull 66 rondjes en was verreweg het snelst op het Bahrain International Circuit in Sakhir.

Verstappen was de enige coureur die onder de 1.33 dook. Zijn snelste ronde was 1.32,548. Charles Leclerc was bijna 0,7 langzamer en hij kwam tot 1.33,247. Leclerc noteerde 64 rondjes.

Fernando Alonso noteerde in zijn Aston Martin de derde tijd: 1.33,385. De 42-jarige Alonso kwam tot 77 rondes, het meest van iedereen die in actie kwam.

Ook donderdag en vrijdag wordt er getest in Bahrein. De testdagen duren dagelijks van 08.00 tot 17.00 uur.

Het nieuwe seizoen begint op zondag 2 maart in Bahrein.