Wielrenner Reinderink blijft aan de leiding in Ronde van Rwanda

Wielrenner Pepijn Reinderink blijft het algemeen klassement van de Ronde van Rwanda aanvoeren. De 21-jarige Nederlander van Soudal Quick-Step eindigde als vijfde in de vierde etappe. Hij finishte in dezelfde tijd als William Junior Lecerf, zijn Belgische ploeggenoot die de rit over 93 kilometer van Karongi naar Rubavu won.

Chris Froome liet zich ook even zien, maar de vluchtpoging van de viervoudig winnaar van de Ronde van Frankrijk hield niet lang stand. Hij kwam uiteindelijk bijna anderhalve minuut later over de finish dan winnaar Lecerf.

Reinderink werd vorig jaar Nederlands beloftekampioen. Hij promoveerde dit seizoen vanuit de opleidingsploeg naar het WorldTour-team van Soudal Quick-Step.

De Ronde van Rwanda duurt tot en met zondag.