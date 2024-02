Skeletonster Bos leidt op WK na eerste run

Kimberley Bos is goed begonnen aan het wereldkampioenschap skeleton. De 30-jarige Nederlandse deed in Winterberg 58,18 seconden over haar eerste run. Daarmee was ze de snelste.

De Canadese Hallie Clarke eindigde in 58,20 als tweede, voor de Britse Tabitha Stoecker met 58,25. De skeletonsters zijn bezig aan hun tweede run. Vrijdagmiddag volgen de derde en vierde run.

De baan in Winterberg voelt als thuisbaan voor Bos, die daar twee seizoenen terug twee wereldbekerwedstrijden won. Bos won twee jaar geleden bij de Olympische Spelen in Beijing brons.