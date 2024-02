Turners bij Spelen in tweede subdivisie, turnsters in derde

De Nederlandse turners komen bij de Olympische Spelen in Parijs uit in de tweede subdivisie. De ploeg van bondscoach Dirk van Meldert begint op het toestel voltige. Dat blijkt uit de loting die de internationale turnfederatie FIG donderdag heeft vrijgegeven.

In de tweede subdivisie bij de mannen komt ook regerend wereldkampioen Japan in actie. Ook China is ingedeeld in de tweede van in totaal drie subdivisies.

De Nederlandse vrouwen komen bij de Spelen uit in de derde van in totaal vijf startgroepen. De ploeg van bondscoach Jeroen Jacobs begint de wedstrijd op het onderdeel vloer. De turnsters uit de Verenigde Staten, de regerend wereldkampioen, zitten al in de tweede subdivisie en starten op balk.

Nederland plaatste zich vorig jaar, bij de WK in Antwerpen, als team voor de Spelen bij zowel de vrouwen als mannen.

Er mogen vijf turners en vijf turnsters naar Parijs. Eind juni en begin juli strijden de Nederlandse turn(st)ers om een plek in de olympische selectie.