Schaatser Nuis wint 1000 meter en neemt leiding over op NK sprint

Schaatser Kjeld Nuis heeft met de winst op de eerste 1000 meter de eerste plaats in het tussenklassement op de NK sprint in Heerenveen gepakt. De 34-jarige Zuid-Hollander was eerder op de zaterdag als zevende geëindigd op de eerste 500 meter.

Nuis zette op de 1000 meter een tijd van 1.07,33 op de klok. Joep Wennemars werd tweede (1.07,67), voor Tim Prins (1.08,05). Merijn Scheperkamp, de winnaar van de 500 meter, werd vierde.

Nuis heeft in het klassement 0,12 seconde voorsprong op Wennemars. Scheperkamp is derde op 0,19 seconde.

Er staan in Heerenveen twee tickets voor de WK sprint op het spel. Zondag volgen de tweede 500 meter en de tweede 1000 meter.