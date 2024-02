Spanje plaatst zich met zege op Oranje voor het eerst voor Spelen

De Spaanse voetbalsters hebben zich door de overtuigende thuiszege op Oranje (3-0) voor de eerste keer geplaatst voor de Olympische Spelen. De Spanjaarden werden afgelopen zomer al voor het eerst wereldkampioen en zetten hun opmars nu verder voort. Het Nederlands elftal strijdt woensdag nog met Duitsland om het laatste Europese ticket.

Aan het olympisch voetbaltoernooi doen komende zomer twaalf landen mee. Frankrijk was als gastland al automatisch geplaatst. De Verenigde Staten, Canada, Brazilië, Colombia en Nieuw-Zeeland kwalificeerden zich al via de plaatsingstoernooien in hun eigen regio. De overige vijf tickets worden de komende weken verdeeld.

Oranje deed drie jaar geleden voor het eerst mee aan de Spelen. In Tokio was de kwartfinale tegen de Verenigde Staten het eindstation.