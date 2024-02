Vingegaard heerst net als vorig jaar in Spaanse rittenkoers

Wielrenner Jonas Vingegaard heeft net als vorig jaar de vierdaagse Spaanse rittenkoers O Gran Camiño gewonnen. De Deen van Visma – Lease a Bike was al net zo overheersend als een jaar geleden en won opnieuw drie etappes. In de slotrit, met een aankomst bergop, finishte hij met 16 seconden voorsprong op de Fransman Lenny Martinez. Op 45 seconden werd de Brit Hugh Carthy derde.

Martinez was ook tweede in het eindklassement, waarin hij een kleine 2 minuten moest toegeven. De derde plaats was voor de Colombiaan Egan Bernal. Voor Tourwinnaar Vingegaard was O Gran Camiño zijn eerste wedstrijd van dit seizoen. De 27-jarige Deen neemt over ruim een week deel aan de Italiaanse rittenkoers Tirreno-Adriatico.