Wielerploeg Soudal Quick-Step start zaterdag met Julian Alaphilippe als kopman in de Strade Bianche. De 31-jarige Fransman krijgt het gezelschap van Pieter Serry, Mauri Vansevenant, de Deen Kasper Asgreen, de Tsjech Josef Cerny en de Franse talenten Antoine Huby en Paul Magnier.

Alaphilippe wist in 2019 de Strade Bianche te winnen. Destijds hield hij in Siena de Deen Jakub Fuglsang en de Belg Wout van Aert achter zich. Twee jaar later eindigde Alaphilippe als tweede achter Mathieu van der Poel.