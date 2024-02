Van Gerwen strandt vroegtijdig op Premier League-avond in Exeter

Michael van Gerwen is er niet in geslaagd om voor de vierde keer op rij de eindzege te pakken in de Premier League of Darts. In Exeter verloor hij in de kwartfinales van regerend wereldkampioen Luke Humphries: 6-3.

Van Gerwen begon na zijn overwinningen in Berlijn, Glasgow en Newcastle met veel vertrouwen aan zijn missie in het zuidwesten van Engeland. Toch was het Humphries die in de vierde leg de eerste break plaatste. Van Gerwen kwam nog terug tot 3-3, maar verloor vervolgens drie legs op rij.

De drievoudig wereldkampioen verzuimde zo voor de tiende achtereenvolgende keer een wedstrijd in de Premier League te winnen. Van Gerwen neemt komend weekeinde deel aan de UK Open. Vorig jaar verloor hij in Minehead verrassend in de finale van Andrew Gilding.