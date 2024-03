Dokter verovert brons op vijfkamp bij WK indooratletiek

Atlete Sofie Dokter heeft de bronzen medaille veroverd op de vijfkamp bij de WK atletiek in Glasgow. De 21-jarige atlete uit Groningen stelde haar medaille veilig door de afsluitende 800 meter te winnen in een persoonlijke toptijd van 2.11,89. Ze kwam uit op een totaal van 4571 punten. De gouden medaille was voor de Belgische Noor Vidts met 4773 punten. De Finse Saga Vanninen behaalde het zilver met 4677 punten.

Dokter opende haar meerkamp met een persoonlijk record op de 60 meter horden in 8,29 seconden. Bij het hoogspringen leverde ze punten in met een voor haar doen matige 1,76 meter. De kogel landde in haar beste poging na 13,04 meter en bij het verspringen noteerde ze een afstand van 6,20 meter.

Met alleen nog de 800 meter te gaan lag Dokter op koers voor brons. Vidts en Vanninen hadden al een te grote voorsprong en die twee zouden om het goud en zilver strijden. Dokter wist dat haar grootste concurrente voor de bronzen medaille, de Italiaanse Sveva Gerevini, gevaarlijk snel was op de 800 meter. Dokter besloot tot een alles-of-nietsrace en die betaalde zich uit met een knappe zege. In de laatste meters passeerde ze Gerevini.

Dokter veroverde eerder deze winter voor het derde jaar op rij de Nederlandse titel. Een jaar geleden eindigde ze als vierde op vijfkamp bij de EK indoor in Istanbul.

De vijfkamp op de WK indoor in Glasgow was niet sterk bezet. Onder anderen de Belgische olympisch kampioene Nafissatou Thiam, de Britse wereldkampioene Katarina Johnson-Thompson, de Amerikaanse Anna Hall en Anouk Vetter (brons op WK) ontbraken.