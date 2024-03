Geen paniek bij atlete Klaver na valste start om ’trilbeen’

Atlete Lieke Klaver was geen moment in paniek nadat ze een valse start maakte in de halve finales van de 400 meter bij de WK indooratletiek in Glasgow. “Ik wist wel meteen dat het om mij ging, want mijn rechterbeen trilde in het startblok. En dat wordt geregistreerd”, vertelde de atlete na afloop.

“Het ene startblok is wat gevoeliger afgesteld dan het andere en zo’n trilbeen is gewoon spanning. Dat hebben meer atleten. Ik wist dus dat ik kon word teruggeschoten, maar ook dat het zonder gevolgen zou zijn.”

Klaver liet zich ook niet van de wijs brengen en rende na de herstart naar de winst in haar wedstrijd. “Ik kom nu op stoom. De series en de halve finales zijn een aanloop naar die finale, waarin ik op mijn allerbest wil zijn.”

En medaille behoort zeker tot de mogelijkheden, al wijst alles erop dat Femke Bol zaterdag in de finale naar het goud zal lopen. Maar Klaver is absoluut een kandidate voor een van de twee andere kleuren. “Ik ga er niet op vooruitlopen. Ik heb gewoon heel veel zin in de finale en we gaan zien wat het wordt.”