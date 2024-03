Hassan mist vorm in Tokio en ontdekt: iedere marathon is anders

Iedere marathon is anders. Dat is Sifan Hassan te weten gekomen na de marathon van Tokio. De Nederlandse atlete kon niet mee met de kopgroep en eindigde op twee minuten achterstand als vierde. “Meer dan dit zat er niet in. Ik was niet in mijn beste vorm. De drie loopsters die voor mij eindigden, waren beter in vorm”, zei ze via een beeldverbinding met de Japanse hoofdstad.

Hassan baarde vorig jaar opzien door in april bij haar debuut op de marathon meteen de major in Londen te winnen in 2.18.33. In oktober zegevierde ze na een indrukwekkende solo in de marathon van Chicago in een Europees record van 2.13.44. Het is nog altijd de tweede tijd ooit gelopen.

In Tokio, waar ze in 2021 olympische roem vergaarde met gouden medailles op de 5000 en 10.000 meter, bleef ze ver verwijderd van de winst. De Ethiopische Sutume Asefa Kebede won in 2.15.55. De Keniaanse Rosemary Wanjiru werd tweede in 2.16.14 en regerend wereldkampioene Amane Beriso uit Ethiopië derde in 2.16.58. Hassan passeerde de meet als vierde in 2.18.05.

“Je oogst wat je zaait. Ik heb na Chicago twee maanden vakantie genomen, dus ik heb minder in de voorbereiding gestoken. En dan merk je dat iedere marathon anders is, ik voelde mij als iemand die nog nooit een marathon had gelopen”, zei de 31-jarige atlete. Ze merkte het tijdens de race na 25 kilometer toen ze een drankpost miste en even terug moest om alsnog de drinkbus te pakken. “Ik wilde het gaatje naar de kopgroep dichtlopen, maar ik kon het niet.”

Natuurlijk had ze liever gewonnen of op zijn minst het podium gehaald, maar toch was Hassan niet ontevreden. Haar tijd van 2.18.05 was helemaal niet zo slecht en de laatste 7 kilometer gingen best goed. “Ik voelde me tegen het einde van de wedstrijd beter dan in het begin. Toen had ik moeite met mijn ademhaling, mijn lichaam moest nog warm worden en ik wilde niet drinken. Na 37 kilometer voelde ik me goed, maar het gat was al groot, ik kon dat niet meer goedmaken.”

Ze herhaalde nog maar eens dat haar plannen voor de Spelen in Parijs nog niet vaststaan. Hassan overweegt een combinatie van de marathon en afstanden op de baan. “Ik ga de afstanden lopen waarvan ik denk dat ik de meeste kans maak op een medaille.”