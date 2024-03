Klaver vervult ‘diepe wens’ met ’tastbare zilveren medaille’

Lieke Klaver wist voor de finale van de 400 meter op de WK indoor in Glasgow al dat ze Femke Bol niet zou kunnen verslaan. “Maar ik wilde wel iets tastbaars, iets om vast te kunnen pakken en mee te nemen naar huis. Liefst een zilveren medaille en die heb ik nu”, zei de atlete na de race, waarin Bol naar het goud liep in een wereldrecord en Klaver een seconde later over de meet kwam.

“Ik moest hard starten en vooral niet kijken en voelen wat er achter me gebeurde”, blikte Klaver terug op de finale. “In de bocht wist ik dat Femke zou komen en toen was het voor mij een kwestie van plakken achter haar. Ik heb ook niet doorgehad dat die Amerikaanse nog heel dichtbij kwam. Femke ging al met een tikkie meer snelheid onder me door, dus ik wist dat ik niet moest aanzetten. Ik wilde juist energie bewaren voor het laatste stuk.”

Klaver won een jaar geleden ook zilver op de 400 meter bij de EK indoor. “Nu wordt het tijd voor individuele medailles outdoor. Ik wil de verzameling gaan uitbreiden.”